Спенс назвал «Канело» лучшим боксером в мире

Обладатель трех чемпионских поясов в полусредней весовой категории американец рассказал , кого считает лучшим боксером в мире.

«Я думаю, что лучший боксер в мире — это Сауль Альварес. Этот парень заработал около 200 миллионов долларов за год. Разве кто-то может быть круче него? Я смотрел рейтинги Р4Р. Скажу, что доходы и популярность тоже надо учитывать»

«Канело» на данный момент принадлежат все пояса во втором среднем весе. За карьеру мексиканский боксер провел 62 поединка на профессиональном ринге.

В его активе 58 побед, 39 из которых были достигнуты нокаутом. Также у него одна ничья и 2 поражения. В своем предыдущем поединке Сауль Альварес одолел единогласным решением судей Геннадия Головкина.