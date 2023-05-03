Джон Райдер: «Канело» великий чемпион

Претендент на звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе рассказал , что думает о своем предстоящем сопернике

«Все говорят, что я должен идти за нокаутом. Но я не буду форсировать события. Сауль великий чемпион. Он уже долгое время владеет поясами. Чтобы победить его, мне необходимо придерживаться своего плана. Я не думаю, что судьи будут несправедливы в этом бою. Они объективно оценят и меня, и Альвареса»

7 мая в Мексике Джон Райдер будет противостоять «Канело» в битве за все пояса в рамках дивизиона до 76,2 кг. На данный момент абсолютным чемпионом во втором среднем весе является Альварес.

В предыдущем поединке мексиканец одолел единогласным решением Геннадия Головкина, Райдер ранее нокаутировал в пятом раунде Зака Паркера.