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    Джон Райдер: «Канело» великий чемпион

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    Претендент на звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе Джон Райдер рассказал, что думает о своем предстоящем сопернике Сауле Альваресе.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    «Все говорят, что я должен идти за нокаутом. Но я не буду форсировать события. Сауль великий чемпион. Он уже долгое время владеет поясами. Чтобы победить его, мне необходимо придерживаться своего плана. Я не думаю, что судьи будут несправедливы в этом бою. Они объективно оценят и меня, и Альвареса»

    7 мая в Мексике Джон Райдер будет противостоять «Канело» в битве за все пояса в рамках дивизиона до 76,2 кг. На данный момент абсолютным чемпионом во втором среднем весе является Альварес.

    В предыдущем поединке мексиканец одолел единогласным решением Геннадия Головкина, Райдер ранее нокаутировал в пятом раунде Зака Паркера.

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