Сонг Ядонг вызвал на поединок Петра Яна

Китайский боец ММА, занимающий восьмую строчку в ростере легчайшего дивизиона UFC, бросил вызов экс-чемпиону данной весовой категории

«Я жду поединка с Яном. Он тот, с кем мне хочется сразиться в следующем бою. Петр очень непростой оппонент. Но я докажу всем, что являюсь лучшим ударником в этой весовой категории»

На прошедшем турнире UFC Vegas 72 Ядонг в пятом раунде отправил в нокаут Рики Симона. Таким образом, китаец закрыл свое предыдущее поражение от Кори Сэндхагена.

Ян не так давно уступил единогласным решением судей Мерабу Двалишвили. На данный момент «Беспощадный» располагается на четвертой позиции в рейтинге легчайшего веса UFC.