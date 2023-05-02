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    Сонг Ядонг вызвал на поединок Петра Яна

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Китайский боец ММА Сонг Ядонг, занимающий восьмую строчку в ростере легчайшего дивизиона UFC, бросил вызов экс-чемпиону данной весовой категории Петру Яну.

    Петр Ян
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    Петр Ян

    «Я жду поединка с Яном. Он тот, с кем мне хочется сразиться в следующем бою. Петр очень непростой оппонент. Но я докажу всем, что являюсь лучшим ударником в этой весовой категории»

    На прошедшем турнире UFC Vegas 72 Ядонг в пятом раунде отправил в нокаут Рики Симона. Таким образом, китаец закрыл свое предыдущее поражение от Кори Сэндхагена.

    Ян не так давно уступил единогласным решением судей Мерабу Двалишвили. На данный момент «Беспощадный» располагается на четвертой позиции в рейтинге легчайшего веса UFC.

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