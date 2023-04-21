Хирн анонсировал поединок Фьюри с Руисом

Спортивный промоутерсообщил о дате проведения следующего поединка с участием чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC

Соперником британца должен будет стать мексиканец Энди Руис, а встреча запланирована на 26 июля этого года. О месте проведения боя пока что неизвестно.

Напомним, что Руис является бывшим чемпионом мира по боксу в тяжелом дивизионе по трем версиям. В своем предыдущем поединке мексиканец единогласным решением судей одолел Луиса Ортиса.

Британец в последний раз выходил на ринг в декабре прошлого года. Тогда Фьюри выиграл в десятом раунде техническим нокаутом у своего соотечественника Дерека Чисоры.