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    Павлович рассчитывает на титульник в UFC в ближайшее время

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Топовый тяжеловес UFC Сергей Павлович высказался о намерении заполучить в ближайшее время поединок за чемпионский пояс в самом сильном промоушене ММА.

    Сергей Павлович
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    Сергей Павлович

    «В своем последнем бою я был готов драться с Туивасой все 15 минут, но встреча закончилась гораздо больше. Тай сильный боец, а победа над ним приблизила меня к заветной цели. Я сделаю все возможное, чтобы в ближайшее время получить титульный поединок»

    После успеха во встрече с Тайем Туивасовой россиянин поднялся на третью строчку в рейтинге тяжелого дивизиона. Сейчас в активе Павловича 5 побед подряд нокаутом в первом раунде.

    Свой следующий бой Сергей проведет 23 апреля. Его соперником будет четвертый номер рейтинга тяжеловесов Кертис Блейдс, а их противостояние станет главным событием вечера на турнире в Лас-Вегасе.

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