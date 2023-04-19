Павлович рассчитывает на титульник в UFC в ближайшее время

Топовый тяжеловес UFC высказался о намерении заполучить в ближайшее время поединок за чемпионский пояс в самом сильном промоушене ММА.

«В своем последнем бою я был готов драться с Туивасой все 15 минут, но встреча закончилась гораздо больше. Тай сильный боец, а победа над ним приблизила меня к заветной цели. Я сделаю все возможное, чтобы в ближайшее время получить титульный поединок»

После успеха во встрече с Тайем Туивасовой россиянин поднялся на третью строчку в рейтинге тяжелого дивизиона. Сейчас в активе Павловича 5 побед подряд нокаутом в первом раунде.

Свой следующий бой Сергей проведет 23 апреля. Его соперником будет четвертый номер рейтинга тяжеловесов Кертис Блейдс, а их противостояние станет главным событием вечера на турнире в Лас-Вегасе.