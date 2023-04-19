Кудряшов о бое с Исмаиловым: Меня не устраивают условия Магомеда

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версии WBC Silver рассказал , что думает о потенциальном поединке против

«Я планировал провести реванш с Вагабом Вагабовым, но у него сейчас пост. Потом я узнал о потенциальном поединке против Исмаилова. Идея неплохая, но меня не устраивают условия. Магомед постоянно их меняет»

В своем последнем поединке в формате восьми раундов Дмитрий потерпел поражение от Сослана Асбарова единогласным решением судей. Всего на счету Кудряшова 25 побед и 6 проигрышей в профессиональной карьере.

Магомед Исмаилов 7 марта текущего года в боксерском бою сумел одолеть судейским решением судей Ивана Штыркова. Также параллельно «Лысый хищник» выступает в смешанных единоборствах. В ММА у Магомеда 18 побед, одна ничья и 3 поражения.