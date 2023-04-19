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    Кудряшов о бое с Исмаиловым: Меня не устраивают условия Магомеда

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    Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версии WBC Silver Дмитрий Кудряшов рассказал, что думает о потенциальном поединке против Магомеда Исмаилова.

    Магомед Исмаилов
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    Магомед Исмаилов

    «Я планировал провести реванш с Вагабом Вагабовым, но у него сейчас пост. Потом я узнал о потенциальном поединке против Исмаилова. Идея неплохая, но меня не устраивают условия. Магомед постоянно их меняет»

    В своем последнем поединке в формате восьми раундов Дмитрий потерпел поражение от Сослана Асбарова единогласным решением судей. Всего на счету Кудряшова 25 побед и 6 проигрышей в профессиональной карьере.

    Магомед Исмаилов 7 марта текущего года в боксерском бою сумел одолеть судейским решением судей Ивана Штыркова. Также параллельно «Лысый хищник» выступает в смешанных единоборствах. В ММА у Магомеда 18 побед, одна ничья и 3 поражения.

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