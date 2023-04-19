Кертис Блейдс: Я самый неудобный соперник для Джона Джонса

Четвертый номер рейтинга тяжелой весовой категории UFC считает , что он будет самым трудным соперником для действующего чемпиона их дивизиона

«По ряду причин именно я самый неудобный соперник для Джонса. У меня внушительные габариты и прекрасная физподготовка. Я обладаю отличной скоростью для тяжелого дивизиона, а мои навыки в партере позволят противостоять борьбе Джона. Думаю, что сумею победить его»

На данный момент Блейдс идет на серии из трех побед кряду. В своем предыдущем поединке он одолел техническим нокаутом Тома Аспиналла.

Джонс на UFC 285 в титульном противостоянии в тяжелом весе выиграл удушающим приемом в первом раунде у Сирила Гана. Джон — восьмой боец в истории промоушена, кому удалось стать двойным чемпионом.