«Корейский зомби» дал согласие на поединок с Максом Холлоуэем

Топовый полулегковес UFCв своих соцсетях сообщил, что готов провести поединок против бывшего чемпиона дивизиона до 66-ти кг

«Готов встретиться с ним в любом месте в любое время. Если Макс так хочет получить поединок против меня, то я подерусь с ним. Мне нравится эта идея. Давай организуем наш бой»

«Корейский зомби» на данный момент занимает шестую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона. В своем последнем поединке Чхан Сон уступил Александру Волкановски техническим нокаутом в четвертом раунде.

Всего на счету Чона 24 поединок в профессиональной карьере. В активе «Корейского зомби» 17 побед и 7 поражений в ММА.