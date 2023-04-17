ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»«Лидс» — «Ливерпуль». Онлайн
    Все новости спорта

    «Корейский зомби» дал согласие на поединок с Максом Холлоуэем

    Бокс/ММА ММА UFC
    Топовый полулегковес UFC Чон Чхан Сон в своих соцсетях сообщил, что готов провести поединок против бывшего чемпиона дивизиона до 66-ти кг Макса Холлоуэя.

    Чон Чхан Сон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чон Чхан Сон

    «Готов встретиться с ним в любом месте в любое время. Если Макс так хочет получить поединок против меня, то я подерусь с ним. Мне нравится эта идея. Давай организуем наш бой»

    «Корейский зомби» на данный момент занимает шестую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона. В своем последнем поединке Чхан Сон уступил Александру Волкановски техническим нокаутом в четвертом раунде.

    Всего на счету Чона 24 поединок в профессиональной карьере. В активе «Корейского зомби» 17 побед и 7 поражений в ММА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА мчит в Казань с целью взять серию под свой контроль
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Прервет ли «Ливерпуль» серию без побед?
  • «Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Фиорентина» приблизится к зоне еврокубков в Серии А
  • «Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.05
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лидс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Челси — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Сакраменто — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры