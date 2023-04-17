Шавкат Рахмонов недоволен своими гонорарами в UFC

Казахстанский профессиональный боец смешанных единоборстввыразил недовольство по поводу гонорара за свой последний поединок против

«Многие бойцы такого же уровня, как и я, получают гораздо большие деньги. Знаю, что мои нынешние доходы предусмотрены контрактом. Но за последний поединок я заработал 200 тысяч долларов»

В своем предыдущем бою «Номад» одолел Джеффа Нила удушающим приемом в третьем раунде в рамках полусреднего дивизиона. Для казахстанского бойца эта уже пятая досрочная победа кряду в UFC.

На данный момент Шавкат Рахмонов занимает шестую строчку в весовой категории до 77,1 кг. Всего в его активе 17 выигранных поединков и ни одного поражения в ММА.