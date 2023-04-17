Промоутер Чжилея: Чжан хочет драться с Фьюри, ему нужен пояс Тайсона

Промоутер китайского профессионального боксера-тяжеловеса сообщил о намерении его клиента провести титульный поединок против

«Чжану скоро будет 40 лет, но других боксеров за последние 12 месяцев с подобным послужным списком нет. Мы заранее предполагали, что Чжилей победит Джойса. Теперь Чжан хочет драться с Фьюри, ему нужен пояс Тайсона»

В ночь с 15 на 16 апреля Чжилей одержал победу нокаутом в шестом раунде над Джо Джойсом. Таким образом, китайский боксер завоевал титул временного чемпиона в тяжелом весе по версии WBO.

Тайсону Фьюри сейчас принадлежит пояс по линии WBC. Напомним, что британец еще не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.