Дана Уайт: Мы планируем перенести бой Дариуша и Оливейры на другую дату

Президент UFCдал комментарий по поводу отмены поединка в легкой весовой категории между

«Бенеил стал заложником обстоятельств. Сейчас мы думаем, как лучше поступить в данной ситуации. Склоняемся к тому, чтобы перенести его поединок с Оливейрой на другу дату. Через несколько дней мы сообщим об окончательном решением»

Встреча Дариуша против Оливейры должна была состояться на турнире UFC 288. Однако накануне бразильский боец снялся с поединка против Бенеила из-за травмы.

Чарльз на данный момент занимает первую строчку в рейтинге легковесов. В своем предыдущем поединке он уступил сабмишном во втором раунде Исламу Махачеву, потеряв чемпионский пояс.