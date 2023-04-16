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    Дана Уайт: Мы планируем перенести бой Дариуша и Оливейры на другую дату

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    Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу отмены поединка в легкой весовой категории между Чарльзом Оливейрой и Бенеилом Дариушем.

    Дана Уайт
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    Дана Уайт

    «Бенеил стал заложником обстоятельств. Сейчас мы думаем, как лучше поступить в данной ситуации. Склоняемся к тому, чтобы перенести его поединок с Оливейрой на другу дату. Через несколько дней мы сообщим об окончательном решением»

    Встреча Дариуша против Оливейры должна была состояться на турнире UFC 288. Однако накануне бразильский боец снялся с поединка против Бенеила из-за травмы.

    Чарльз на данный момент занимает первую строчку в рейтинге легковесов. В своем предыдущем поединке он уступил сабмишном во втором раунде Исламу Махачеву, потеряв чемпионский пояс.

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