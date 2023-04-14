Джо Джойс: Фьюри болтун, он не отвечает за свои слова

Британский профессиональный боксер-тяжеловеснегативно высказался про своего соотечественника

«Недавно отец Фьюри сказал, что поединок со мной — это пустая трата времени, которая не имеет смысла. Интересно, насчет боя с Усиком они говорили тоже самое? Пока что Фьюри ничего не делает. Он просто болтун, который не отвечает за свои слова»

Ранее Фьюри обещал провести поединок против Джойса, если у него отменится бой с Усиком. На данный момент Тайсон находится без соперника и пока что не планирует с кем-либо вступать в переговоры.

Фьюри принадлежит титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. Джойс является обладателем временного пояса по линии WBO. Тайсон и Джо еще не потерпели ни одного поражения в профессиональной карьере.