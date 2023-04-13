Боб Арум назвал двух потенциальных соперников для Тайсона Фьюри

Спортивный промоутер рассказал , с кем в ближайшее время может провести поединок действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC

«Джойс и Руис главные кандидаты на поединок с Тайсоном. Энди сейчас свободен и на следующей неделе мы вступим с ним в переговоры. Джо для начала должен выиграть свой бой у Чжана Чжилэя, чтобы рассчитывать на встречу с Фьюри»

Энди Руис является бывшим чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям. В своем предыдущем бою мексиканец одолел по итогам 12-ти раундов Луиса Ортиса.

Джо Джойсу сейчас принадлежит пояс временного чемпиона по линии WBO. 16 апреля британец проведет первую защиту своего титула против Чжана Чжилэя.