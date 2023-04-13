Боб Арум назвал двух потенциальных соперников для Тайсона Фьюри

Энди Руис Фото: globallookpress.com
«Джойс и Руис главные кандидаты на поединок с Тайсоном. Энди сейчас свободен и на следующей неделе мы вступим с ним в переговоры. Джо для начала должен выиграть свой бой у Чжана Чжилэя, чтобы рассчитывать на встречу с Фьюри»
Энди Руис является бывшим чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям. В своем предыдущем бою мексиканец одолел по итогам 12-ти раундов Луиса Ортиса.
Джо Джойсу сейчас принадлежит пояс временного чемпиона по линии WBO. 16 апреля британец проведет первую защиту своего титула против Чжана Чжилэя.