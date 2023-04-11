Холлоуэй считает, что четвертый бой с Волкановски может состояться

Топовый боец полулегкого дивизиона UFCдал комментарий о четвертом очном поединке против действующего чемпиона дивизиона

«Я верю, что этот бой может случиться. Конечно, в нашем последнем противостоянии Волкановски заслуженно победил. То был не мой день. Нельзя отрицать возможность проведения еще одного боя с Алексом»

Во всех трех предыдущих поединках между Волкановски и Холлоуэем победы одержал австралийский боец. Их последняя встреча состоялась 2 июля 2022 года.

На данный момент Макс занимает вторую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона. В своем следующем поединке американец встретится с Арнольдом Алленом.