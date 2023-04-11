Эдди Хирн: Диллиан Уайт должен быть следующим оппонентом Энтони Джошуа

Британский спортивный функционер рассказал , с кем может провести следующий поединок бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе

«Прежде, чем устраивать Энтони какой-либо громкий бой, он должен подраться с соперником уровнем выше Франклина. Победа над Джермейном меня не убедила. Поэтому бой с Диллианом Уайтом сейчас смотрится отличным вариантом. Он должен стать следующим соперником для Джошуа»

В своем предыдущем поединке Джошуа единогласным решением судей одолел Джермейна Франклина, прервав неудачную серию из двух поражений кряду.

Ранее Энтони уже встречался с Диллианом Уайтом в декабре 2015 года. Тогда британец нокаутировал своего соотечественника в седьмом раунде, нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере.