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    Эдди Хирн: Диллиан Уайт должен быть следующим оппонентом Энтони Джошуа

    Бокс/ММА Энтони Джошуа Бокс WBC WBO WBA IBF
    Британский спортивный функционер Эдди Хирн рассказал, с кем может провести следующий поединок бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Прежде, чем устраивать Энтони какой-либо громкий бой, он должен подраться с соперником уровнем выше Франклина. Победа над Джермейном меня не убедила. Поэтому бой с Диллианом Уайтом сейчас смотрится отличным вариантом. Он должен стать следующим соперником для Джошуа»

    В своем предыдущем поединке Джошуа единогласным решением судей одолел Джермейна Франклина, прервав неудачную серию из двух поражений кряду.

    Ранее Энтони уже встречался с Диллианом Уайтом в декабре 2015 года. Тогда британец нокаутировал своего соотечественника в седьмом раунде, нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере.

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