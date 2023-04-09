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    Майкл Чендлер: Я заставлю Макгрегора закончить карьеру

    Бокс/ММА ММА UFC
    Бывший претендент на титул UFC в легком дивизионе Майкл Чендлер в своих соцсетях рассказал, что будет с Конором Макгрегором после их очного боя.

    Майкл Чендлер
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    Майкл Чендлер

    «Я изобью его на глазах у огромной публики. После нашего боя Макгрегор больше никогда не сможет выйти в октагон. Я заставлю его завершить профессиональную карьеру»

    Противостояние Чендлера и Макгрегора должно состояться ближе к концу лета в рамках полусреднего дивизиона. Для ирландского бойца это будет первый поединок за 2 года.

    Майкл в своей предыдущей встрече уступил удушающим приемом в третьем раунде Дастину Порье. На данный момент американец занимает пятую строчку в рейтинге легкого веса UFC.

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