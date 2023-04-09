Майкл Чендлер: Я заставлю Макгрегора закончить карьеру

Майкл Чендлер Фото: globallookpress.com
«Я изобью его на глазах у огромной публики. После нашего боя Макгрегор больше никогда не сможет выйти в октагон. Я заставлю его завершить профессиональную карьеру»
Противостояние Чендлера и Макгрегора должно состояться ближе к концу лета в рамках полусреднего дивизиона. Для ирландского бойца это будет первый поединок за 2 года.
Майкл в своей предыдущей встрече уступил удушающим приемом в третьем раунде Дастину Порье. На данный момент американец занимает пятую строчку в рейтинге легкого веса UFC.