Нунес и Пенья проведут третий бой на турнире UFC 289

Джулиана Пенья Фото: globallookpress.com
Противостояние Джулианы и Аманды станет главным событием вечера на UFC 289. Напомним, что бразильянка на данный момент является чемпионкой промоушена в женском легчайшем дивизионе.
Джулиана сейчас располагается на первой строчке рейтинга. В предыдущем их поединке Аманда одержала победу единогласным решением судей, вернув себе пояс.
Первый бой Нунес и Пеньи состоялся 11 декабря 2021 года. Тогда американка одолела Аманду удушающим приемом во втором раунде, прервав ее победную серии из 12 боев кряду.