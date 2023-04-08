Холлэнд и Масвидаль едва не подрались на взвешивании перед UFC 287

Бывший претендент на титул в полусреднем дивизионе UFCна церемонии взвешивания перед турнирном в Майами устроил потасовку с

Ранее между бойцами был конфликт еще до начала пресс-конференции в преддверии UFC 287. Тогда Холлэнд назвал Масвидаля девчонкой. Хорхе решил отомстить своему обидчику на взвешивании, едва не устроив с ним драку.

Напомним, что Масвидаль в рамках со-главного события вечера на турнире в Майами проведет поединок против пятого номера рейтинга полусредневесов Гилберта Бернса.

Кевин подерется в том же дивизионе против аргентинского бойца Сантьяго Понзиниббио. К данному поединку Холлэнд подходит после проигрыша от Стивена Томпсона.