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    Холлэнд и Масвидаль едва не подрались на взвешивании перед UFC 287

    Бокс/ММА ММА UFC
    Бывший претендент на титул в полусреднем дивизионе UFC Хорхе Масвидаль на церемонии взвешивания перед турнирном в Майами устроил потасовку с Кевином Холлэндом.

    Хорхе Масвидаль
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    Хорхе Масвидаль

    Ранее между бойцами был конфликт еще до начала пресс-конференции в преддверии UFC 287. Тогда Холлэнд назвал Масвидаля девчонкой. Хорхе решил отомстить своему обидчику на взвешивании, едва не устроив с ним драку.

    Напомним, что Масвидаль в рамках со-главного события вечера на турнире в Майами проведет поединок против пятого номера рейтинга полусредневесов Гилберта Бернса.

    Кевин подерется в том же дивизионе против аргентинского бойца Сантьяго Понзиниббио. К данному поединку Холлэнд подходит после проигрыша от Стивена Томпсона.

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