Биспинг считает, что Перейра снова победит Адесанью

Майкл Биспинг Фото: globallookpress.com
«Алекс продолжает прогрессировать. Он улучшил свою защиту в стойке и в партере. Перейра уникальный спортсмен. Думаю, что Адесанья вновь проиграет ему»
Поединок за пояс чемпиона UFC в среднем весе с участием Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи состоится 9 апреля на турнире в Майами.
Для бразильского бойца это будет первая защита титула. В предыдущем поединке Перейра одолел Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде. Пока что Алекс в UFC не потерпел ни одного поражения.