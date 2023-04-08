Биспинг считает, что Перейра снова победит Адесанью

Спортивный аналитик и комментатор UFC считает Алекса Перейру фаворитом в предстоящем титульном поединке против

«Алекс продолжает прогрессировать. Он улучшил свою защиту в стойке и в партере. Перейра уникальный спортсмен. Думаю, что Адесанья вновь проиграет ему»

Поединок за пояс чемпиона UFC в среднем весе с участием Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи состоится 9 апреля на турнире в Майами.

Для бразильского бойца это будет первая защита титула. В предыдущем поединке Перейра одолел Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде. Пока что Алекс в UFC не потерпел ни одного поражения.