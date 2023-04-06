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    Василий Ломаченко: Хэйни рано сравнивать с Мейвезером

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    Экс-чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко рассказал, что думает о сравнении Девина Хэйни с легендарным американским бойцом Флойдом Мейвезером.

    Василий Ломаченко (справа)
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    Василий Ломаченко (справа)

    «Как вообще можно их сравнивать? Я думаю, что это пока еще неуместно. Девин отличный боксер. Он будет очень тяжелым соперником для меня. Но все же Хэйни еще рано сравнивать с Флойдом Мейвезером»

    Девин сейчас является абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе. Всего в его активе 29 побед и ни одного поражения в карьере.

    В своем следующем бою Хэйни встретится с Василием Ломаченко в рамках второй защиты всех поясов. Их встреча состоится 20 мая на турнире в США в Лас-Вегасе.

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