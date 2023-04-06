Тилл считает Эдвардса самым опасным соперником для Чимаева в полусреднем весе

Экс-боец UFC рассказал , кого считает самым опасным соперником дляв весовой категории до 77,1 кг.

«В полусреднем весе Хамзат может испытать проблемы в бою с Эдвардсом. Леон демонстрирует очень высокий уровень. Чимаеву с ним будет непросто. Думаю, что перед титульным боем Хамзату нужно провести еще один поединок»

На данный момент «Борз» занимает третью строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. В своем последнем поединке он одолел удушающим приемом в первом раунде Кевина Холлэнда.

Леон Эдвардс сейчас является чемпионом промоушена в полусреднем весе. На UFC 286 британец защитил пояс в поединке с Камару Усманом, одолев его судейским решением.