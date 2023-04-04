Келвин Гастелум: Готов поставить свой дом на то, что Сехудо отберет пояс у Стерлинга

Боец среднего дивизиона UFC рассказал , что думает о грядущем титульном противостоянии в легчайшем весе между

«Уверен, что Генри спокойно выиграет у всех претендентов и у действующего чемпиона. Я видел, как он тренируется. Готов даже поставить свой дом на то, что Сехудо отберет пояс у Стерлинга»

Титульный поединок в легчайшем весе между Генри Сехудо и Алджамейном Стерлингом состоится 6 мая. Их поединок станет главным событием вечера на турнире UFC 288.

Для Сехудо это будет первый поединок за 3 года после победы над Домиником Крузом. Стерлинг в последний раз дрался в октябре 2022-го. Тогда он во втором раунде нокаутировал Ти Джея Диллашоу.