Эдди Хирн: Нганну проиграет любому боксеру из топ-20 тяжеловесов

Известный британский промоутер считает , что у бойца ММАничего не получится в профессиональном в боксе.

«Фрэнсис потерпит поражение не только от Энтони Джошуа. С навыками Нганну не достигнуть успеха в боксе просто никогда. Он проиграет любому из топ-20 тяжелого дивизиона»

В январе 2023-го Нганну объявил своем переходе в профессиональной бокс. Ранее камерунец был чемпионом UFC в тяжелом дивизионе, но покинул организацию ввиду недостаточной финансовой компенсации за поединки.

В своем последнем бою Фрэнсис защитил пояс против Сирила Гана, одолев его единогласным решением судей. Всего в активе камерунца 17 побед и 3 поражения по ММА.