Шевченко уверена в победе Адесаньи над Перейрой

Топовый боец женского наилегчайшего дивизиона UFC выбрала своего фаворита в предстоящем титульном противостоянии в рамках среднего веса между

«В прошлом поединке Алекс все сделал правильно и заслуженно победил. Но я думаю, что Исраэль уже досконально изучил его. В этот раз у Адесаньи будет все, чтобы выиграть Перейру»

Поединок за пояс чемпиона промоушена в дивизионе до 83,9 кг между Перейрой и Адесаньей состоится на предстоящем турнире UFC 287.

Их встреча станет главным событием вечера. Напомним, что в предыдущем поединке между Алексом и Исраэлем победу праздновал бразилец. Тогда Перейра выиграл техническим нокаутом в пятом раунде.