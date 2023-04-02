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    Джошуа вызвал на бой Фьюри после победы над Франклином

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
    Экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом дивизионе Энтони Джошуа вызвал на поединок своего соотечественника из Великобритании Тайсона Фьюри.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Я всегда стараюсь давать болельщикам то, чего они хотят. Если вы ждете боя с Фьюри, то я готов. Мне хотелось бы подраться за титул чемпиона от WBC. Тайсон, давай устроим этот поединок. Ранее у нас был с тобой разговор об организации боя. Надеюсь, что скоро встретимся в ринге»

    В ночь с 1 на 2 апреля Джошуа провел свой очередной поединок против Джермейна Франклина, который продлился все 12 раундов. Энтони одержал победу единогласным решением судей.

    Накануне встречи британец показал свой рекордный вес в карьере в 116 кг. Джошуа был тяжелее Франклина на 10 кг. Для британца эта победа стала первой после двух проигрышей кряду от Александра Усика.

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