Джошуа вызвал на бой Фьюри после победы над Франклином

Экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом дивизионе вызвал на поединок своего соотечественника из Великобритании

«Я всегда стараюсь давать болельщикам то, чего они хотят. Если вы ждете боя с Фьюри, то я готов. Мне хотелось бы подраться за титул чемпиона от WBC. Тайсон, давай устроим этот поединок. Ранее у нас был с тобой разговор об организации боя. Надеюсь, что скоро встретимся в ринге»

В ночь с 1 на 2 апреля Джошуа провел свой очередной поединок против Джермейна Франклина, который продлился все 12 раундов. Энтони одержал победу единогласным решением судей.

Накануне встречи британец показал свой рекордный вес в карьере в 116 кг. Джошуа был тяжелее Франклина на 10 кг. Для британца эта победа стала первой после двух проигрышей кряду от Александра Усика.