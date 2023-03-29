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    Колби Ковингтон: Весь мир увидит, как я уничтожу Леона Эдвардса

    Бокс/ММА ММА UFC
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории Колби Ковингтон в очередной раз заявил, что деклассирует Леона Эдвардса в потенциальном бою.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    «Он очень быстро устает после того, как нанесет 50 ударов. Я лучше Леона во всем. Эдвардс ничего не сделает мне ни в стойке, ни в партере. Я измотаю его, а затем раздавлю. Весь мир увидит, как Эдвардс будет уничтожен»

    Леон Эдвардс является чемпионом UFC в полусреднем дивизионе. В последнем поединке «Рокки» сумел защитить пояс бою с Камару Усманом, одолев его большинством судейских решений.

    Колби Ковингтон сейчас занимает вторую строчку в рейтинге дивизиона до 77.1 кг. В марте прошлого года в предыдущем бою американец по итогам пяти раундов оказался сильнее своего соотечественника Хорхе Масвидаля.

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