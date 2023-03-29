Колби Ковингтон: Весь мир увидит, как я уничтожу Леона Эдвардса

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусредней весовой категориив очередной раз заявил , что деклассируетв потенциальном бою.

«Он очень быстро устает после того, как нанесет 50 ударов. Я лучше Леона во всем. Эдвардс ничего не сделает мне ни в стойке, ни в партере. Я измотаю его, а затем раздавлю. Весь мир увидит, как Эдвардс будет уничтожен»

Леон Эдвардс является чемпионом UFC в полусреднем дивизионе. В последнем поединке «Рокки» сумел защитить пояс бою с Камару Усманом, одолев его большинством судейских решений.

Колби Ковингтон сейчас занимает вторую строчку в рейтинге дивизиона до 77.1 кг. В марте прошлого года в предыдущем бою американец по итогам пяти раундов оказался сильнее своего соотечественника Хорхе Масвидаля.