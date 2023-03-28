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    Мераб Двалишвили отказался от поединка с Умаром Нурмагомедовым

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    Орен Ходак, являющийся менеджером топового бойца легчайшего дивизиона UFC Мераба Двалишвили, в своих соцсетях рассказал, почему его клиент отказался драться с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

    Мераб Двалишвили
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    Мераб Двалишвили

    «Для Мераба поединок с Кори Сэндхагеном более выгоден в финансовом и медийном плане, чем встреча с Нурмагомедовым. Умар не входит даже в первую десятку рейтинга. Так зачем Двалишвили драться с ним?»

    Нурмагомедов сейчас располагается на 11-й строчке в рейтинге после досрочной победы над бразильцем Раони Барселосом. Двалишвили является первым номером в легчайшем дивизионе.

    В своем последнем поединке грузин единогласным решением судей в формате пятираундового боя одолел другого экс-чемпиона дивизиона до 61 кг Петра Яна.

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