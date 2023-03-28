Мераб Двалишвили отказался от поединка с Умаром Нурмагомедовым

, являющийся менеджером топового бойца легчайшего дивизиона UFC, в своих соцсетях рассказал, почему его клиент отказался драться с россиянином

«Для Мераба поединок с Кори Сэндхагеном более выгоден в финансовом и медийном плане, чем встреча с Нурмагомедовым. Умар не входит даже в первую десятку рейтинга. Так зачем Двалишвили драться с ним?»

Нурмагомедов сейчас располагается на 11-й строчке в рейтинге после досрочной победы над бразильцем Раони Барселосом. Двалишвили является первым номером в легчайшем дивизионе.

В своем последнем поединке грузин единогласным решением судей в формате пятираундового боя одолел другого экс-чемпиона дивизиона до 61 кг Петра Яна.