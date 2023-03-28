Сэндхаген после победы над Верой обошел Яна в рейтинге UFC

Кори Сэндхаген Фото: globallookpress.com
Благодаря успеху в поединке с Марлоном Верой, Кори Сэндхаген сумел подняться в рейтинге легчайшего веса на третью строчку, обойдя бывшего чемпиона Петра Яна.
Россиянин по-прежнему остался на четвертой позиции, а «Чито», потерпевший поражение раздельным решением судей, опустился с третьего на пятое место.
На данный момент Кори Сэндхаген идет на серии из двух выигранных поединков кряду. Всего в активе американца 16 побед и 4 поражения в профессиональной карьере.