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    Марлон Вера после поражения от Кори Сэндхагена бросил вызов Петру Яну

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Эквадорский боец ММА Марлон Вера, выступающий в легчайшем дивизионе UFC, в своих соцсетях вызвал на поединок экс-чемпиона данной весовой категории Петра Яна.

    Марлон Вера (слева)
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    Марлон Вера (слева)

    «Скоро я вернусь в октагон. Свой следующий бой хотел бы провести против Петра Яна. Давай организуем этот поединок. Пришло время встретиться в клетке»

    На прошедшем турнире в Сан-Антонио Марлон Вера потерпел поражение раздельным решением судей в поединке с Кори Сэндхагеном.

    В преддверии данной встречи «Чито» шел на серии из четырех побед кряду, занимая в рейтинге легчайшего дивизиона UFC третью строчку. Всего в активе Веры 20 выигранных встреч, 8 поражений и одна ничья.

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