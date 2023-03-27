Марлон Вера после поражения от Кори Сэндхагена бросил вызов Петру Яну

Эквадорский боец ММА, выступающий в легчайшем дивизионе UFC, в своих соцсетях вызвал на поединок экс-чемпиона данной весовой категории

«Скоро я вернусь в октагон. Свой следующий бой хотел бы провести против Петра Яна. Давай организуем этот поединок. Пришло время встретиться в клетке»

На прошедшем турнире в Сан-Антонио Марлон Вера потерпел поражение раздельным решением судей в поединке с Кори Сэндхагеном.

В преддверии данной встречи «Чито» шел на серии из четырех побед кряду, занимая в рейтинге легчайшего дивизиона UFC третью строчку. Всего в активе Веры 20 выигранных встреч, 8 поражений и одна ничья.