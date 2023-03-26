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    Давид Бенавидес хочет подраться с «Канело» за титул абсолютного чемпиона мира

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    Действующий временный чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версии WBC Давид Бенавидес вызвал на поединок мексиканца Сауля Альвареса.

    Давид Бенавидес (слева)
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    Давид Бенавидес (слева)

    «Альварес обязан дать мне титульный поединок. Я заслужил этого боя. Я уважаю "Канело" и понимаю, что у него сейчас много предложений. Надеюсь, он примет мой вызов»

    В своем последнем поединке Давид Бенавидес единогласным решением судей одолел Калеба Планта. Всего на счету американца 26 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.

    Сауль Альварес сейчас является абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. Свой следующий поединок «Канело» проведет против Джона Райдера 6 мая.

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