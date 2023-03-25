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    Эдди Хирн хочет организовать бой Фьюри-Джошуа

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
    Известный спортивный менеджер Эдди Хирн сообщил, что готов еще раз попытаться организовать боксерский поединок с участием Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Надеюсь, Джошуа сумеет пройти Франклина. Если это случится, то мы вступим с ним в переговоры и организуем ему бой против Фьюри. Такая вывеска выглядит более привлекательной, чем поединок с Усиком»

    Изначально встреча Фьюри и Джошуа была запланирована на декабрь 2022-го. Однако впоследствии «Эй-Джей» отказался от этого боя в связи с недостаточными сроками на подготовку.

    Также недавно у Тайсона сорвался поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Причиной отмены встречи стали финансовые разногласия между бойцами.

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