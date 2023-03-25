Эдди Хирн хочет организовать бой Фьюри-Джошуа

Известный спортивный менеджер сообщил , что готов еще раз попытаться организовать боксерский поединок с участием

«Надеюсь, Джошуа сумеет пройти Франклина. Если это случится, то мы вступим с ним в переговоры и организуем ему бой против Фьюри. Такая вывеска выглядит более привлекательной, чем поединок с Усиком»

Изначально встреча Фьюри и Джошуа была запланирована на декабрь 2022-го. Однако впоследствии «Эй-Джей» отказался от этого боя в связи с недостаточными сроками на подготовку.

Также недавно у Тайсона сорвался поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Причиной отмены встречи стали финансовые разногласия между бойцами.