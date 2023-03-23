Хрюнов рассказал, почему промоутерам невыгодно устраивать бой Бивола и Бетербиева

Российский спортивный менеджер объяснил , почему так долго не организовывают боксерский поединок с участием

«Промоутеры считают, что Бивол-Бетербиев не самая медийная афиша. По их мнению, гораздо привлекательнее будет, если в титульном поединке подерется британец. Хирн и Уоррен хотят, чтобы Бивол и Бетербиев проиграли по отдельности. Поэтому Артура хотят свести с Каллумом Смитом, а Дмитрию ищут другого жесткого соперника»

На данный момент Бетербиев и Бивол являются чемпионами мира по боксу в полутяжелом дивизионе. Дмитрию принадлежит титул по версии WBA Super, а в активе Артура все остальные пояса.

Оба российских боксера еще не потерпели ни одного поражения в профессиональной карьере. В активе Бивола 21 выигранный поединок, а у Бетербиева 18 побед.