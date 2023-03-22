Генри Сехудо: Ковингтон будет разбивать Эдвардса все 25 минут

Бывший чемпион UFC в двух весовых категорияхдал прогноз на потенциальный титульный поединок в полусреднем весе с участием

«Леон стилистически идеальный оппонент для Колби. К тому же, Ковингтон спокойно может забороть его. Если Колби не сумет выиграть досрочно, то просто будет разбивать Леона все 25 минут»

На данный момент Леон Эдвардс является чемпионом полусредней весовой категории UFC. В своем последнем бою британец судейским решением одолел Камару Усмана.

Ковингтон сейчас занимает вторую строчку в рейтинге. По окончании турнира UFC 286 глава промоушена Дана Уайт утвердил Колби в качестве следующего претендента на титул.