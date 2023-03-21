Мирхаким Сабуров: Чарло просто деклассирует Цзю

, являющийся тренером профессионального российского боксера считает , чтов очном поединке проиграет

«Первые 6 раундов Харрисон держал Цзю на дистанции и не развивал свои атаки. Но с Чарло бой будет проходить по-другому. Джермелл подключит удары с задней линии и просто деклассирует Тима. Он выиграет у Цзю досрочно»

На данный момент Тим Цзю является временным чемпионом мира по боксу в первом среднем весе по линии WBO. В своем последнем поединке он нокаутировал Тони Харрисона.

Джермеллу Чарло сейчас принадлежат все пояса в первом среднем весе. Американец должен стать следующим соперником Тима Цзю.