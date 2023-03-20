Леон Эдвардс: Наша трилогия с Усманом войдет в историю UFC

, являющийся чемпионом UFC в полусреднем дивизионе, в своих соцсетях высказался по поводу противостояния с

«Я хочу поблагодарить Камару за это противостояние. В общей сложности мы дрались с ним больше часа. Наша трилогия войдет в историю UFC. Я хочу пожелать Усману всего самого наилучшего в спорте и в жизни»

На прошедшем турнире UFC 286 Камару Усман уступил Леону Эдвардсу в титульном поединке в рамках весовой категории до 77,1 кг. Для британца это была первая успешная защита пояса.

Таким образом, Усман потерпел второе поражение кряду. Эдвардс стал первым бойцом в UFC, кому удалость одолеть нигерийца. Ранее Камару шел в промоушене на серии из 14-ти выигранных поединков.