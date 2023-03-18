Тренер Волкановски: Физиев будет доминировать в бою с Гейджи

, являющийся тренером, дал комментарий о предстоящем поединке между

«Если Джастин будет бороться, то Рафаэль справится с его тейкдаунами. Физиев навяжет Гейджи невероятную конкуренцию как в стойке, так и в партере. Рафаэль будет доминировать в этом бою»

Поединок Физиева и Гейджи в легкой весовой категории состоится в ночь с 18 на 19 марта в рамках со-главного события вечера на предстоящем турнире UFC 286 в Англии.

Сейчас Джастин располагается на третьей позиции в рейтинге дивизиона до 70,3 кг, а Рафаэль занимает шестую строчку. К бою с Гейджи «Атаман» подходит после досрочной победы над Рафаэлем Дос Аньосом.