Физиев считает себя фаворитом в бою с Гейджи

Топовый боец легкого дивизиона UFC считает себя фаворитом в предстоящем поединке против американца

«Как боец, я лучше Джастина. Мои навыки намного выше, чем у него. Гейджи превосходит меня только в одном. Его внедорожник круче моего. Но во всем остальном я лучше Джастина»

Противостояние Гейджи и Физиева состоится на грядущем турнире UFC 286 в Англии. Их поединок пройдет в рамках легкого веса и станет со-главным событием вечера.

Джастин ранее был временными чемпионом UFC в дивизионе до 70,3 кг. К данному бою американец подходит после досрочного поражения в первом раунде от Чарльза Оливейры.