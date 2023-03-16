Макгрегор хочет подраться за титул UFC в полусреднем весе

Экс-чемпион UFC в полулегком и легком дивизионах сообщил , что хочет провести титульный поединок в весовой категории до 77,1 кг.

«Я больше не буду драться в легком весе. Готов проводить поединки только в дивизионе до 77,1 кг. Мой бой с Чендлером пройдет в полусреднем весе. Далее после встречи с Майклом я бы хотел подраться за титул»

Напомним, что ирландец стал первым бойцом в истории UFC, кому удалось стать чемпионом одновременно в двух весовых категориях. Всего в активе Макгрегора 22 победы и 6 поражений в карьере.

В последний раз Конор выходил в октагон против Дастина Порье в июле 2021-го. Тогда ирландец сломал ногу в первом раунде и ему было присуждено поражение техническим нокаутом.