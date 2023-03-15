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    Леон Эдвардс: Я не знаю, за счет чего Усман собирается побеждать меня

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    Действующий чемпион полусредней весовой категории UFC Леон Эдвардс считает, что Камару Усман не сможет отобрать у него пояс в предстоящем поединке.

    Камару Усман
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    Камару Усман

    «Усман никогда ранее не дрался на территории соперника. Для него это будет впервые и ему станет максимально некомфортно. Я просто не представляю, за счет чего Камару может победить меня»

    Титульный поединок в полусреднем весе между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом состоится в Великобритании на турнире UFC 286 в ночь с 18 на 19 марта.

    В августе предыдущего года «Рокки» нокаутировал нигерийца хед-киком в пятом раунде. Всего на счету Эдвардса 20 побед и 3 проигрыша в профессиональной карьере.

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