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    Генри Сехудо: Если Стерлинг откажется драться, то я готов провести бой с Двалишвили

    Бокс/ММА ММА UFC
    Бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем дивизионах Генри Сехудо в своих соцсетях высказался насчет предстоящего поединка против Алджамейна Стерлинга.

    Генри Сехудо
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    Генри Сехудо

    «Я думаю, что Стерлинг все еще может соскочить с нашего боя. Насколько мне известно Шон О’Мэлли пока не планирует драться. Если Алджамейн откажется, то почему бы мне не встретиться с Мерабом Двалишвили?»

    Титульный поединок за звание чемпиона UFC в легчайшем дивизионе между Стерлингом и Сехудо должен состояться 7 мая на турнире в Нью-Йорке.

    Для Генри этот будет первый поединок за 3 года. В последний раз Сехудо выходил в октагон в мае 2020-го. Тогда он во втором раунде нокаутировал Доминика Круза.

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