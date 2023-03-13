Генри Сехудо: Если Стерлинг откажется драться, то я готов провести бой с Двалишвили

Бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем дивизионахв своих соцсетях высказался насчет предстоящего поединка против

«Я думаю, что Стерлинг все еще может соскочить с нашего боя. Насколько мне известно Шон О’Мэлли пока не планирует драться. Если Алджамейн откажется, то почему бы мне не встретиться с Мерабом Двалишвили?»

Титульный поединок за звание чемпиона UFC в легчайшем дивизионе между Стерлингом и Сехудо должен состояться 7 мая на турнире в Нью-Йорке.

Для Генри этот будет первый поединок за 3 года. В последний раз Сехудо выходил в октагон в мае 2020-го. Тогда он во втором раунде нокаутировал Доминика Круза.