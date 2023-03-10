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    Волков рассказал, почему принял бой против Романова

    Бокс/ММА ММА Сборная России
    Топовый тяжеловес UFC Александр Волков рассказал, по какой причине он согласился подраться с Александром Романовым на турнире в Лас-Вегасе 12 марта.

    Александр Волков
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    Александр Волков

    «У меня была довольно длинная пауза после предыдущего поединка. Поэтому я готов был принять любой бой. Мне просто хотелось выйти в клетку, как можно скорее. Поэтому я согласился подраться с Романовым»

    На предстоящем турнире UFC Vegas 71 Волков встретится с Романовым в тяжелом весе в рамках со-главного события вечера.

    Россиянин в предыдущем поединке одолел нокаутом в первом раунде Жаирзиньо Розенстрайка. Романов подходит к данной встрече с Волковым после поражения единогласным решением судей от Марчина Тыбуры.

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