Волков рассказал, почему принял бой против Романова

Александр Волков Фото: globallookpress.com
«У меня была довольно длинная пауза после предыдущего поединка. Поэтому я готов был принять любой бой. Мне просто хотелось выйти в клетку, как можно скорее. Поэтому я согласился подраться с Романовым»
На предстоящем турнире UFC Vegas 71 Волков встретится с Романовым в тяжелом весе в рамках со-главного события вечера.
Россиянин в предыдущем поединке одолел нокаутом в первом раунде Жаирзиньо Розенстрайка. Романов подходит к данной встрече с Волковым после поражения единогласным решением судей от Марчина Тыбуры.