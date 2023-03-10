Даниэль Кормье: Яну ни в коем случае нельзя проигрывать Двалишвили

Экс-чемпион UFC, а ныне спортивный комментатор считает , чтообязан побеждать

«Яну ни в коем случае нельзя проигрывать Двалишвили. Петр — это боец, который претендует на пояс. Если он хочет драться за титул, то обязан побеждать Мераба»

Поединок Яна и Двалишвили состоится на предстоящем турнире UFC Vegas 71 в рамках легчайшей весовой категории. К данному бою россиянин подходит на серии из двух поражений кряду.

Ранее «Беспощадный» был чемпионом промоушена в дивизионе до 61 кг, а сейчас располагается на второй строчке в рейтинге. Всего в активе Петра 16 побед и 4 поражения в карьере.