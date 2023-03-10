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    Даниэль Кормье: Яну ни в коем случае нельзя проигрывать Двалишвили

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Экс-чемпион UFC, а ныне спортивный комментатор Даниэль Кормье считает, что Петр Ян обязан побеждать Мераба Двалишвили.

    Даниэль Кормье
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    Даниэль Кормье

    «Яну ни в коем случае нельзя проигрывать Двалишвили. Петр — это боец, который претендует на пояс. Если он хочет драться за титул, то обязан побеждать Мераба»

    Поединок Яна и Двалишвили состоится на предстоящем турнире UFC Vegas 71 в рамках легчайшей весовой категории. К данному бою россиянин подходит на серии из двух поражений кряду.

    Ранее «Беспощадный» был чемпионом промоушена в дивизионе до 61 кг, а сейчас располагается на второй строчке в рейтинге. Всего в активе Петра 16 побед и 4 поражения в карьере.

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