Тайсон Фьюри: Не думаю, что Нганну нокаутирует Уайлдера

Британский профессиональный боксер-тяжеловес считает , чтоне сумеет в ринге победить нокаутом

«Наверное, я недостаточно сильно бил Уайлдера в нашем последнем бою. Мне хотелось, чтобы Нганну отправил его спать. Но вряд ли Фрэнсис сумеет нокаутировать его»

Накануне Нганну и Уайлдер начали друг с другом переговоры об очном боксерском поединке. Также Деонтей предложил камерунцу провести еще один бой по правилам ММА.

В январе текущего года Фрэнсис покинул UFC, где он ранее был чемпионом в тяжелой весовой категории. Уайлдер является экс-обладателем пояса в боксе по версии WBC в дивизионе свыше 90,7 кг.