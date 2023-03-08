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    Тайсон Фьюри: Не думаю, что Нганну нокаутирует Уайлдера

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    Британский профессиональный боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри считает, что Фрэнсис Нганну не сумеет в ринге победить нокаутом Деонтея Уайлдера.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Наверное, я недостаточно сильно бил Уайлдера в нашем последнем бою. Мне хотелось, чтобы Нганну отправил его спать. Но вряд ли Фрэнсис сумеет нокаутировать его»

    Накануне Нганну и Уайлдер начали друг с другом переговоры об очном боксерском поединке. Также Деонтей предложил камерунцу провести еще один бой по правилам ММА.

    В январе текущего года Фрэнсис покинул UFC, где он ранее был чемпионом в тяжелой весовой категории. Уайлдер является экс-обладателем пояса в боксе по версии WBC в дивизионе свыше 90,7 кг.

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