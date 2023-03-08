Тайсон Фьюри: Не думаю, что Нганну нокаутирует Уайлдера

Тайсон Фьюри Фото: globallookpress.com
«Наверное, я недостаточно сильно бил Уайлдера в нашем последнем бою. Мне хотелось, чтобы Нганну отправил его спать. Но вряд ли Фрэнсис сумеет нокаутировать его»
Накануне Нганну и Уайлдер начали друг с другом переговоры об очном боксерском поединке. Также Деонтей предложил камерунцу провести еще один бой по правилам ММА.
В январе текущего года Фрэнсис покинул UFC, где он ранее был чемпионом в тяжелой весовой категории. Уайлдер является экс-обладателем пояса в боксе по версии WBC в дивизионе свыше 90,7 кг.