Арман Царукян: Ян может рассчитывать на титульник, если победит Двалишвили

Арман Царукян Фото: globallookpress.com
«Ян обладает отличными навыками. Он должен проходить Мераба. Петр вполне может рассчитывать на титульный поединок, если победит Двалишвили»
Встреча Яна и Двалишвили состоится на турнире UFC Vegas 61 в рамках легчайшей весовой категории. Их поединок станет главным событием вечера.
В своем предыдущем бою Мераб единогласным решением одолел Жозе Альдо. Нынешний винстрик грузина составляет 8 выигранных поединков кряду. Ян подходит к данной встрече на серии из двух поражений кряду.