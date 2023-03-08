Арман Царукян: Ян может рассчитывать на титульник, если победит Двалишвили

Топовый боец легкой весовой категории UFC считает , чтоможет стать следующим претендентом на титул, если выиграет у

«Ян обладает отличными навыками. Он должен проходить Мераба. Петр вполне может рассчитывать на титульный поединок, если победит Двалишвили»

Встреча Яна и Двалишвили состоится на турнире UFC Vegas 61 в рамках легчайшей весовой категории. Их поединок станет главным событием вечера.

В своем предыдущем бою Мераб единогласным решением одолел Жозе Альдо. Нынешний винстрик грузина составляет 8 выигранных поединков кряду. Ян подходит к данной встрече на серии из двух поражений кряду.