Рахмонов одержал победу удушающим приемом над Нилом

В рамках главного карда турнира UFC 285 проходил поединок в полусреднем весе между

Встреча завершилась в третьем раунде победой казахстанского бойца удушающим приемом. Таким образом, Шавкат остался непобежденным. Для Рахмонова это был уже 17-й выигранный поединок.

В преддверии данной встречи казахстанский боец располагался на девятой позиции в рейтинге полусреднего дивизиона, Нил занимал седьмую строчку.

Для Джеффа это было первое поражение в UFC сабмишном. Всего в активе американского бойца 20 поединков. На его счету 15 побед и 5 поражений в профессиональной карьере.