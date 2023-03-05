Рахмонов одержал победу удушающим приемом над Нилом

Джефф Нил и Шавкат Рахмонов Фото: globallookpress.com
Встреча завершилась в третьем раунде победой казахстанского бойца удушающим приемом. Таким образом, Шавкат остался непобежденным. Для Рахмонова это был уже 17-й выигранный поединок.
В преддверии данной встречи казахстанский боец располагался на девятой позиции в рейтинге полусреднего дивизиона, Нил занимал седьмую строчку.
Для Джеффа это было первое поражение в UFC сабмишном. Всего в активе американского бойца 20 поединков. На его счету 15 побед и 5 поражений в профессиональной карьере.