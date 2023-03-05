Майк Тайсон: Фьюри загонит Усика в угол и прикончит его

Легендарный американский профессиональный боксер предположил , как будет проходить титульный поединок с участием

«Усик наверняка будет бегать вокруг Фьюри, но рано или поздно он окажется в западне. Тайсон загонит его в угол и прикончит. Так что Усику не нужно бегать вокруг него. Он должен сам идти вперед»

Александр Усик и Тайсон Фьюри должны будут провести очный поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Предварительная дата встречи — 29 апреля.

На данный момент оба бойца не потерпели ни одного поражения в карьере. Тайсону принадлежит титул по версии WBC, в активе Усика все остальные чемпионские пояса.