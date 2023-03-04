Александр Волкановски: Я не отдам Джонсу лидерство в Р4Р

Действующий чемпион UFCдал комментарий о возможном продвижениив рейтинге Р4Р.

«Я не отдам Джонсу лидерство в Р4Р. Знаю, что у него очень много защит в полутяжелом весе. Если он выиграет бой у Гана, то это не повод продвигать Джона в рейтинге. Надо смотреть и на конкуренцию в дивизионах»

Волкановски в своем последнем поединке уступил Исламу Махачеву единогласным решением судей в рамках битвы за титул в легком весе.

Несмотря на поражение, австралиец остался на первой строчке рейтинга Р4Р. Ранее Александр провел 4 успешных защиты чемпионского пояса в полулегком дивизионе UFC.