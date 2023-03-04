Мурат Гассиев прокомментировал победу над Майком Балогуном

Российский профессиональный боксер, являющийся экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе, прокомментировал свою недавнюю победу над

«Майк непростой соперник. Мне нужно было присмотреться к нему некоторое время. Это тяжелый вес и тут каждое попадание может быть последним. Я ведь мог оказаться на его месте»

3 марта на турнире в Армении Гассиев проводил поединок в рамках тяжелого веса против Майка Балогуна, которого сумел нокаутировать во втором раунде.

Для российского боксера эта победа стала 30-й в профессиональной карьере при одном поражении. В рамках тяжелого дивизиона Гассиев проводил свой четвертый поединок.