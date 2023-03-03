Джон Джонс высказался о критике в адрес его физической формы

Экс-чемпион UFC в полутяжелом дивизионев соцсетях высказался по поводу критики со стороны общественности насчет его физической формы.

«Главное то, что мне удалось набрать до 113,4 кг. ММА — это не бодибилдинг. Я сумел сохранить прежнюю скорость. Сейчас я невероятно силен»

Накануне распространились фото нынешней формы Джонса. На них американец выглядел растолстевшим и заплывшим. Однако сам боец считает, что он находится в пиковой физической форме.

Напомним, что 5 марта Джон проведет свой дебютный поединок в тяжелом весе против Сирила Гана, на кону которого будет стоять вакантный титул чемпиона.