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    Джон Джонс высказался о критике в адрес его физической формы

    Бокс/ММА ММА UFC
    Экс-чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Джон Джонс в соцсетях высказался по поводу критики со стороны общественности насчет его физической формы.

    Джон Джонс
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    Джон Джонс

    «Главное то, что мне удалось набрать до 113,4 кг. ММА — это не бодибилдинг. Я сумел сохранить прежнюю скорость. Сейчас я невероятно силен»

    Накануне распространились фото нынешней формы Джонса. На них американец выглядел растолстевшим и заплывшим. Однако сам боец считает, что он находится в пиковой физической форме.

    Напомним, что 5 марта Джон проведет свой дебютный поединок в тяжелом весе против Сирила Гана, на кону которого будет стоять вакантный титул чемпиона.

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