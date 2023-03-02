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    Тим Цзю заявил, что нокаутирует Тони Харрисона

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    Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю считает, что сумеет досрочно выиграть в предстоящем поединке у Тони Харрисона.

    Тим Цзю (справа)
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    Тим Цзю (справа)

    «Нельзя недооценивать Харрисона. Но я провел отличный тренировочный лагерь. С учетом моей нынешней формы могу сказать, что принесу фанатам победу нокаутом»

    Тим Цзю и Тони Харрисон проведут очный поединок в рамках первого среднего веса 12 марта. На кону их встречи будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBO.

    Цзю на данный момент еще не потерпел ни одного поражения в карьере. Всего на его счету 21 победа, 15 из которых были завоеваны нокаутом.

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