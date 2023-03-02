Тим Цзю заявил, что нокаутирует Тони Харрисона

Австралийский боксер российского происхождения считает , что сумеет досрочно выиграть в предстоящем поединке у

«Нельзя недооценивать Харрисона. Но я провел отличный тренировочный лагерь. С учетом моей нынешней формы могу сказать, что принесу фанатам победу нокаутом»

Тим Цзю и Тони Харрисон проведут очный поединок в рамках первого среднего веса 12 марта. На кону их встречи будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBO.

Цзю на данный момент еще не потерпел ни одного поражения в карьере. Всего на его счету 21 победа, 15 из которых были завоеваны нокаутом.