Тим Цзю заявил, что нокаутирует Тони Харрисона

Тим Цзю (справа) Фото: globallookpress.com
«Нельзя недооценивать Харрисона. Но я провел отличный тренировочный лагерь. С учетом моей нынешней формы могу сказать, что принесу фанатам победу нокаутом»
Тим Цзю и Тони Харрисон проведут очный поединок в рамках первого среднего веса 12 марта. На кону их встречи будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBO.
Цзю на данный момент еще не потерпел ни одного поражения в карьере. Всего на его счету 21 победа, 15 из которых были завоеваны нокаутом.